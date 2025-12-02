MHP Giresun Bulancak İlçe Başkanı Cemal Kılıç İstifa Etti

(GİRESUN) - MHP Giresun Bulancak İlçe Başkanı Cemal Kılıç, "iş yoğunluğu" sebebiyle görevinden istifa etti.

MHP Giresun teşkilatında peş peşe istifalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta MHP Alucra İlçe Başkanı Resul Zorba'nın görevinden ayrılmasının ardından, MHP Bulancak İlçe Başkanı Cemal Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Kılıç, istifa gerekçesi olarak "iş yoğunluğunu" gösterdi.