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MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer, Sivrihisar'da mahalle muhtarlarıyla görüştü

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MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer, Sivrihisar'da mahalle muhtarlarıyla görüştü
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MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer ve Sivrihisar İlçe Başkanı Işık, Sivrihisar'daki muhtarlarla görüştü. Toplantıda mahallelerin durumu ve muhtarların sorunları ele alındı; taleplerin takip edileceği, muhtarların yerel yönetimle vatandaş arasında köprü işlevi gördüğü belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve Sivrihisar İlçe Başkanı Murat Işık, Sivrihisar ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda mahallelerin durumu ile muhtarların talep ve sorunları ele alındı. Muhtarların yerel yönetim ile vatandaş arasındaki köprü işlevine değinilen görüşmede, dile getirilen hususların takip edileceği belirtildi. Toplantı, muhtarların görüşlerini iletmesinin ardından tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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