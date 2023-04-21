MHP Aydın'da bayram yoğunluğu

MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında, 4 Mayıs tarihine dikkat çeken MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ; "4 Mayıs'ta Aydın'a gelecek olan Genel Başkanımızı en üst düzeyde karşılayacağız" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda konuşan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, partililerin bayramlarını kutladı. Programda konuşan Alıcık, 4 Mayıs tarihine dikkat çekerek "Türkiye tarihi seçimlerden bir tanesine kavuşuyor. Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhur İttifakı galip gelecektir. Zaferimiz belli olacaktır. Zaten adayımız ve kararımız net. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Ben inanıyorum ki bu davaya gönül veren arkadaşlarımız canla başla bunun mücadelesini verecekler. Bunun yanında 4 Mayıs var. 4 Mayıs bizim için çok önemli. Uzun yıllardan sonra Genel Başkanımız Aydınımıza teşrif edecek. 4 Mayıs için biz bu işi çok sıkı tutuyoruz. Teşkilat başkanlarımız, milletvekili adaylarımızla toplantı yapacağız. Özellikle rica herkes birbirine o günü duyursun. O gün Genel Başkanımızı Aydın'da en üst düzeyde karşılayıp, ağırlayacağımıza inanıyorum. Türkiye tarihi seçimlere geçiriyor. Bir tarafta devletim, milletim diyen bir grup, diğer taraf ayağı, bacağı nerde olduğu belli olmayan ama Türkiye'yi nereye götürecekleri belli olan bir grup. Türkiye, Türk dünyası büyüyor. Türkiye'nin büyümesinden dünya rahatsız. Türk milleti buna izin vermeyecek. Ülkücü hareketin mensupları da Aydın'da davasına, milletine, liderine sahip çıkacaktır. Seçime en hazır parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Katılımlarınızdan dolayı tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Bayramlaşma protokolüne MHP Aydın İl Başkan Haluk Alıcık'ın yanı sıra Milletvekili adayları Deniz Depboylu, Burak Pehlivan, Yusuf Keremit, Burhan Uçaş, Etem Yeşilyurt, Çetin Durmaz, Osman Gazi Cihangiroğlu, Cengiz Ataseven, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve parti yönetimi ile partililer katıldı. - AYDIN

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