Haberler

MHP, Ardahan'da Komşu Ziyaretlerine Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlattığı ev ve komşu ziyaretleri programını Ardahan'da sürdürüyor. MHP Hanak İlçe kadın kolları başkanı Pınar Polat, vatandaşların dertlerini dinleyip çözüm için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçelinin talimatı doğrultusunda, ülke genelinde dinlemedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayacak, tasını dinlemeye, kaygını anlamaya, sıkıntını paylaşmaya geliyoruz sloganıyla başlattığı ev ve komşu ziyaretleri programını Ardahan'da da sürüyor.

MHP Hanak İlçe kadın kolları başkanı Pınar Polat bu kapsamda vatandaşların dertlerini, kaygılarını ve sıkıntılarını yerinde dinleyip paylaşmaya devam edeceklerini belirtti. Polat, ekibi ile birlikte ilçede komşu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

MHP heyetinin ziyaretlerde vatandaşlarla yakından ilgilendiği, yerel sorunları not aldığı ve çözüm için gerekli adımların atılacağını belirttiği öğrenildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralı sürücünün ilk sözü herkesi şaşırttı

Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralının ilk sözü herkesi şaşırttı
Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Bonservisine 20 milyon euro daha eklettirirdi

Büyük iddia: Bugün bonservisine 20 milyon euro daha eklettirdi
Market çalışanı, yaşlı amcayla böyle dans etti

Yaşlı adam da ne olduğunu anlamadı! Marketteki garip anlar kamerada
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralı sürücünün ilk sözü herkesi şaşırttı

Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralının ilk sözü herkesi şaşırttı
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.