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Mezun Tıp Öğrencisi Lokma Hayrı Düzenledi

Mezun Tıp Öğrencisi Lokma Hayrı Düzenledi
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Sena Tekin, Kötekli'de lokma hayrı yaparak hem Kendisini kutladı hem de topluma katkıda bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçtiğimiz ay mezun olan Sena Tekin isimli Tıp Fakültesi öğrencisi, Kötekli'de lokma hayrı yaptı.

Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi Yoğurtçu Parkı'nın yanındaki otopark içinde lokma hayrı yapan Tekin, "Muğla'ya 2017 yılında geldim. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim görmeye başladım. Bir Karadenizli olarak Ege'de, Muğla'da lokma dağıtıldığını görmek beni şaşırttı. Özellikle pazar yerlerinde lokma hayrı bana hem ilginç, hem de tatlı gelmişti. O zaman kendime 'Üniversiteden 6 yılda mezun olursam lokma hayrı yapacağım' demiştim. 15 gün önce okuldan mezun oldum. Böyle bir hayır yaptım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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