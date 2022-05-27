Mezitli'de İhtiyaç Sahibi Ailelere 'Hoş Geldin Bebek' Desteği - Haberler

Mezitli Belediyesi, çocuk sevinci yaşayan ailelerin ekonomik sıkıntılardan daha az etkilenmesi amacıyla 'Hoş Geldin Bebek' projesini başlattı.

'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında giderek artan ekonomik kriz ile beraber Mezitli'de 0-3 ay arasında çocuğu olan ailelere, içerisinde bebek çantası, bebek bezi, bebek alt açma bezi, biberon, emzik, şampuan, tırnak makası ve zıbın takımı gibi eşyaların yer aldığı bebek çantası veriliyor.

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların muhtarlıktan alacakları ihtiyaç sahibi olduğuna dair belge ile Mezitli Belediyesi Halk Masasından müracaat etmesi gerekiyor.

Mezitli'de yaşayan ailelerin bebek sevinçlerinin gölgelenmemesi adına 'Hoş Geldin Bebek' projesini hayata geçirdikleri bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Ülkemiz derin bir ekonomik krizin içerisinden geçiyor. Mezitli Belediyesi olarak ailelerimizin bebek sevinçlerinin gölgelenmemesi için katkı sağlamak istedik. 0-3 ay arası ihtiyaç sahibi ailelerimiz muhtarlıklardan alacakları belge ile Mezitli Belediyesi Halk masasına başvuruda bulunurlarsa kendilerine katkı sunmak istiyoruz. Mutlu Mezitli'de mutlu anneler olsun istiyoruz" dedi.