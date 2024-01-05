Mezitli Belediyesi'ne ait Gönüllü Evi saldırıya uğradı

Mezitli Belediyesi'nin hizmet binalarına ve çalışmalarına yönelik saldırılar her geçen gün şiddetini artırırken, bu saldırılara bir yenisi daha eklendi. Menderes Mahallesi'nde bulunan ve Özgür Kafe olarak bilinen Gönüllü Evi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli, barışın, huzurun, özgür ve mutlu insanların yaşadığı bir kent olmaya devam edecek. Bu tür saldırılarla huzur ortamımızın bozulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Menderes Mahallesi'nde bulunan ve Özgür Kafe olarak bilinen Gönüllü Evi, şehir vandallarının hedefi oldu. Gece geç saatlerde Demokrasi Meydanı içerisindeki Özgür Kafe'nin etrafını benzin döküp ateşe veren saldırganlar, hızla gözden kayboldu. Olayın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine zabıta, emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şunları kaydetti:

"Bu tür şiddet eylemleriyle karşı karşıya kalmak, hepimizi derinden üzüyor. Kentimizin mutluluğu için halkımızın parası ile yapmış olduğumuz hizmetlerin bu şekilde saldırıya uğraması kabul edilemez. Ayrıca ekipler anında müdahale etmemiş olsaydı bir felaket yaşanacaktı. Dış cephesi ahşap olan binamızın tutuşmasıyla Demokrasi Meydanı'nda bulunan devasa ağaçlara sıçrayan ateş tüm parkı yok edebilirdi. Hatta büyüyen yangın bölgede bulunan evlere bile zarar verebilirdi. Bu saldırıyı gerçekleştiren Vandalların en kısa sürede bulunmasını umut ediyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mezitli'de yaşayan hiçbir insanımızın böyle bir saldırıyı gerçekleştireceğine inanmıyorum. Mezitli; çağdaş, Atatürk ilke ve değerlerine sahip çıkan Cumhuriyet sevdalısı insanların yaşadığı bir kent. Mezitli Belediyesi olarak kentimizi her zaman olduğu gibi başarılarla, üretimle ve güzelliklerle kuşatmaya devam edeceğiz. Yaptığımız hizmetleri halkımızla el ele vererek korumak zorundayız. Mezitli, barışın, huzurun, özgür ve mutlu insanların yaşadığı bir kent olmaya devam edecek. Bu tür saldırılarla huzur ortamımızın bozulmasına izin vermeyeceğiz."