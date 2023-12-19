Mezitli Belediyesi, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi ile Kardeş Şehir İlişkilerini Sürdürüyor

Mezitli Belediyesi, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi ile 12 yıldır kesintisiz bir şekilde sürdürdüğü kardeş şehir ilişkilerini devam ettiriyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Berlin'e yaptığı ziyarette yapılan çalışmaları inceledi ve iş birliklerinin önemini vurguladı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Berlin Tempelhof- Schöneberg Belediyesi ile sürdürdüğü kardeş şehir ilişkilerini 12 yıldır kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Yeni projelerin başlangıcı ve yapılan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyes'ni ziyaret eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kültürleri geliştirme ve birlikte hareket etme adına çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Mezitli gönüllüleri, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette, Alman heyeti tarafından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden belediye meclis üyesi Hamide Oylumlu adına bir anma töreni de gerçekleştirildi.

Mezitli Belediyesi ve Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin örnek gösterilecek nitelikte olduğunu söyleyen Başkan Tarhan, "3140 kilometre uzaklıktaki kardeş belediyemizle, Mezitli'deki yerel sorunlara çözüm üretmek, ihtiyaçlara yanıt bulmak ve birlikte hareket etme kültürünü geliştirmek adına çeşitli alanlarda iş birlikleri yapıyoruz. Bu iş birliklerinin bir yansıması olarak, 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar arasında 'Mezitli'de yaşayan sakinlerin ihtiyaç analizi çalışması', 'Davultepe Aktif Yaş Alma Merkezi', 'Atatürk Mahallesi Mutlu Yaşam Merkezi' ve Berlin'deki 'Mezitli Parkı' gibi önemli projeler bulunuyor. Son projemiz Mutlu Yaşam Merkezi, Alman Kalkınma Bakanlığı, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi ve Mezitli Belediyesi iş birliği ile yapılmıştır ve proje bütçesi 250 bin Euro'dur. Aralık ayında Mutlu Yaşam Merkezi Projesinin bütçe kapanış toplantısı ve iyi uygulamaların yerinde incelemelerine olanak sağlayan gençlik projeleri teknik programı ziyareti gerçekleşmiştir" dedi.

Mutlu Yaşam Merkezi ve diğer projeler için Alman Kalkınma Bakanlığından bugüne kadar 1 milyon Euro'nun üzerinde destek aldıklarını kaydeden Tarhan, "Teknik program sonunda kardeş belediyeler arasında önümüzdeki dönem için yeni gençlik temelli projeler hazırlamak üzere mutabık kalınmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bu başarılı iş birlikleri, sadece sınırlar arası ilişkileri değil, aynı zamanda insan odaklı çözümleri ve ortaklığı ön planda tutarak toplumların birlikte daha güçlü olabileceğini gösteriyor. Mezitli Belediyesinin Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi ile yürüttüğü kardeş şehir ilişkileri örnek olacak niteliktedir. Bu birlikteliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN