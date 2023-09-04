Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor

Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kent genelindeki tüm mezarlıklarda periyodik bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kent genelindeki tüm mezarlıklarda periyodik bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belen Yeni Mahalle'de konuşlandırılan kentin 2. şehir mezarlığında da düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kdz. Ereğli halkına ücretsiz mezarlık hizmeti (kefen, tahta, nakil, yıkama, mezar yeri kazma) kararlılıkla sürdürülüyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi, tüm bağlı müdürlükleriyle sahada yaz dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mezarlıklar Müdürlüğü de, kent genelindeki tüm mezarlıklarda periyodik bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Mezarlıklar Müdürü Tayfun Özcan, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla Belen Mahallesi'nde 100 dönüm alana konuşlandırılan ve içerisinde Şehit Mezarlığı'nı da barındıran kentin ikinci şehir mezarlığında düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"57 mezarlığımızda periyodik olarak tırpan, bakım, temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Başkanımız Halil Posbıyık'ın gelecek yılları düşünerek Belen Yeni Mahalle'de konuşlandırdığı yeni Şehir Mezarlığı'nda da düzenleme çalışmaları sürüyor. Ayrıca yine başkanımızın talimatıyla halkımıza ücretsiz mezarlık hizmetlerini (kefen, tahta, nakil, yıkama, mezar yeri kazma) kararlılıkla sürdürüyoruz." - ZONGULDAK