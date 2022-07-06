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Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Yozgat Belediyesi Kurban Bayramı öncesi tüm mezarlıklarda genel bakım ve onarım çalışması yaptı.

Yozgat Belediyesi Kurban Bayramı öncesi tüm mezarlıklarda genel bakım ve onarım çalışması yaptı.

Mezarlıklarda yıl boyu düzenli olarak yaptıkları bakım ve onarım çalışmalarını Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, mezarlıkların bayram öncesi pırıl pırıl olacağını söyledi.

Tanışman, "Ekiplerimiz bakım ve temizlik çalışmaları yaparak mezarlıklarımızı bayrama hazır hale getiriyor. Mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizlenirken, yürüyüş yolları ve ağaçların bakımı, bakımları yapıldı" diye konuştu. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yozgat Belediyesi Kurban Bayramı Yerel Haberler

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