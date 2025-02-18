Meyve Ağaçlarında Budama Kursu Düzenlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Meyve Ağaçlarında Budama Kursu'na katılan üreticiler bir araya geldi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, tarımın temel konularından biri olan meyve ağaçlarında budama konulu eğitim kursuna katılarak, üreticilerle bir araya geldi. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Efeler Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen kurs, tarım alanında bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağladı. Müdür Esen, kurs kapsamında meyve ağaçlarında doğru budama teknikleri, verimliliği artırma yöntemleri ve hastalıklara karşı önlemler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, kursa katılan üreticilerle birebir sohbet imkanı bulan Altıntaş, tarımsal sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sunarak sektördeki paydaşlarla etkileşimde bulundu.

Bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Müdür Esen, tarımın gelişimi ve sürdürülebilirliği için yapılan bu tür eğitimlere katılımın artırılması hedeflendiğini kaydetti.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı ile ortaklaşa açtığımız 'Meyve Ağaçlarında Budama' kursunda kursiyerlerimiz ile bir araya geldik. Tarımsal üretimin daha da bilinçli bir şekilde yapılması için eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN