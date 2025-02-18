Narin cinayetinde kritik gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak

Narin cinayetinde yeni gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak
Elon Musk 'Çok sayıda vampir var' diyerek paylaştı! ABD'de sosyal güvenlik skandalı

Elon Musk "Çok sayıda vampir var" diyerek paylaştı
Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi

Honda ve Nıssan'ın birleşmesi yeniden gündemde! Tek bir şart koştular
Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti

Henüz 21 yaşındaydı! Canice katledildi

Meyve Ağaçlarında Budama Kursu Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Meyve Ağaçlarında Budama Kursu, üreticilere doğru budama teknikleri ve verimlilik artırma yöntemleri hakkında bilgi sağladı. Kurs, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Ziraat Odası işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Meyve Ağaçlarında Budama Kursu'na katılan üreticiler bir araya geldi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, tarımın temel konularından biri olan meyve ağaçlarında budama konulu eğitim kursuna katılarak, üreticilerle bir araya geldi. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Efeler Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen kurs, tarım alanında bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağladı. Müdür Esen, kurs kapsamında meyve ağaçlarında doğru budama teknikleri, verimliliği artırma yöntemleri ve hastalıklara karşı önlemler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, kursa katılan üreticilerle birebir sohbet imkanı bulan Altıntaş, tarımsal sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sunarak sektördeki paydaşlarla etkileşimde bulundu.

Bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Müdür Esen, tarımın gelişimi ve sürdürülebilirliği için yapılan bu tür eğitimlere katılımın artırılması hedeflendiğini kaydetti.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı ile ortaklaşa açtığımız 'Meyve Ağaçlarında Budama' kursunda kursiyerlerimiz ile bir araya geldik. Tarımsal üretimin daha da bilinçli bir şekilde yapılması için eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Para var huzur var! Şimdi de kulüp satın aldı
img

Rize'yi de deviren Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
img

Eşcinsel evliliğe karşı kamu spotu hazırladılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı

İyileşse bile oynayamayacak
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı

Para var huzur var! Şimdi de kulüp satın aldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.