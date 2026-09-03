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Kaymakam Uzan, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi

Kaymakam Uzan, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi
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Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, fındık hasadı için Uğurlu Köyü'ne gelen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. İşçilerin çalışma ve yaşam şartları hakkında bilgi alan Kaymakam, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının önemine dikkat çekerek, şartların iyileştirilmesi için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Düzce'nin Uğurlu Köyü'nde fındık hasadı için bölgeye gelen mevsimlik tarım işçileri ziyaret edilerek çalışma ve yaşam şartları hakkında bilgi alındı.

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, fındık hasadı için ilçeye gelen mevsimlik tarım işçileriyle Uğurlu Köyü'nde bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada işçilerle sohbet eden Kaymakam Uzan, çalışma şartları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ziyarette mevsimlik tarım işçilerinin güvenli ve sağlıklı şartlarında çalışmasının önemine dikkat çekildi. Ziyarette ayrıca mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşamşartlarının iyileştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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