Haberler

Mevlid Kandili'nde Camilere Yoğun İlgi

Mevlid Kandili'nde Camilere Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Tarihi Haydar Çavuş Camii'nde düzenlenen programda, Müftü Abdülhamid Pehlivan'ın konuşmasının ardından dua okundu ve katılımcılara ikramlar yapıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatandaşlar, Mevlid Kandili'nde camilere akın etti.

Mevlid Kandili dolayısıyla akşam namazı sonrası vatandaşlar camilere akın etti. Tarihi Haydar Çavuş Camii'nde düzenlenen kandil programına yoğun katılım oldu. Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi-i Şerif okunan programda konuşan Müftüsü Dr. Abdülhamid Pehlivan, "Mevlit Kandili'ne hürmet edenler affedilir. Bu gece yapılan dua reddedilmez. Bu gece, Allah-ü Teala'nın ayıdır. Bu mübarek gecede Allah-ü Teala mümin kullarına dünyada ve ahrette ikramlar yapar. Bu gece çok tövbe ve istiğfar etmeliyiz" dedi.

Pehlivan, ardından dua okudu. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı

Taraftarın sevgilisi de takımdan yollandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.