Mevlid Kandili'nde Camilere Yoğun İlgi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatandaşlar, Mevlid Kandili'nde camilere akın etti.

Mevlid Kandili dolayısıyla akşam namazı sonrası vatandaşlar camilere akın etti. Tarihi Haydar Çavuş Camii'nde düzenlenen kandil programına yoğun katılım oldu. Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi-i Şerif okunan programda konuşan Müftüsü Dr. Abdülhamid Pehlivan, "Mevlit Kandili'ne hürmet edenler affedilir. Bu gece yapılan dua reddedilmez. Bu gece, Allah-ü Teala'nın ayıdır. Bu mübarek gecede Allah-ü Teala mümin kullarına dünyada ve ahrette ikramlar yapar. Bu gece çok tövbe ve istiğfar etmeliyiz" dedi.

Pehlivan, ardından dua okudu. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. - BALIKESİR