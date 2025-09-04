Mevlid Kandili'nde Camilere Yoğun İlgi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Tarihi Haydar Çavuş Camii'nde düzenlenen programda, Müftü Abdülhamid Pehlivan'ın konuşmasının ardından dua okundu ve katılımcılara ikramlar yapıldı.
Mevlid Kandili dolayısıyla akşam namazı sonrası vatandaşlar camilere akın etti. Tarihi Haydar Çavuş Camii'nde düzenlenen kandil programına yoğun katılım oldu. Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi-i Şerif okunan programda konuşan Müftüsü Dr. Abdülhamid Pehlivan, "Mevlit Kandili'ne hürmet edenler affedilir. Bu gece yapılan dua reddedilmez. Bu gece, Allah-ü Teala'nın ayıdır. Bu mübarek gecede Allah-ü Teala mümin kullarına dünyada ve ahrette ikramlar yapar. Bu gece çok tövbe ve istiğfar etmeliyiz" dedi.
Pehlivan, ardından dua okudu. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. - BALIKESİR