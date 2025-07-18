Mevlana Camii'nin İnşaat Çalışmaları Hızla Sürüyor

Mevlana Camii'nin İnşaat Çalışmaları Hızla Sürüyor
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Afyonkarahisar Harbiş Mahallesi'nde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Mevlana Camii'nin yeniden yapımında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Afyonkarahisar Harbiş Mahallesi'nde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ve yeniden yapımına başlanan Mevlana Camii'nin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek Dernek Başkanı Muhsin Yılmaz ve yetkililerden cami inşaatının son durumu hakkında bilgi aldı. Yapımı tamamlandığında bölge halkına önemli bir ibadet alanı sunacak olan caminin, modern ve sağlam yapısıyla hizmet vermesi hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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