Türk futbolunun önemli ismi Metin Oktay adına, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen, "Metin Oktay Kulüpler Arası U-12 Futbol Turnuvası" başladı.

Kartal Belediyesi ve Kartal ve Çevre Amatör Spor Kulüpler Birliği (KASK) ile ortaklaşa düzenlenen turnuvanın açılış karşılaşmasına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Arda Savaş, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler ve KASK Başkanı Nasır Süleymanoğlu katıldı.

Atalar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen turnuvanın ilk müsabakası, Soğanlık Spor ile Kartalpaşa Spor arasında gerçekleşti. Maçın başlama vuruşu, temsilen katılımcı heyet tarafından gerçekleştirildi. Karşılaşmada, genç futbolcular 90 dakika boyunca kıyasıya mücadele etti.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL'DEN TÜM FUTBOLSEVERLERE ÇAĞRI

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, turnuvanın ilk düdüğünün çalması ile tüm takımlara başarılar dileyerek, Kartallı futbolseverleri turnuvayı takip etmeye davet etti. Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin her alanda sporu ve sporcuyu desteklediğini vurgulayarak, Türk futbolunun önemli ismi Metin Oktay'ın adının Kartal'da yaşatılmaya devam ettiğini belirtti.

FİNAL MAÇI 25 EYLÜL'DE OYNANACAK

Öte yandan, 20'ye yakın amatör kulübün ve 100'e yakın genç sporcunun ter döktüğü turnuvanın final maçı, 25 Eylül Pazar günü oynanacak.