Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nce; Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 24 Nisan 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ardahan, Bayburt ve Erzincan çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Erzurum çevrelerinde kuvvetli yağış olacağının tahmin edildiği belirtilen meteorolojik uyarıda, "Yağışların, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar; Erzurum ve Erzincan çevrelerinde sağanak, öğle saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

