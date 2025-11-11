Haberler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar, günlerce sürecek

İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar, günlerce sürecek
Güncelleme:
Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren mevsim normallerine dönüyor. İstanbul ve çevre illerde bugün etkisini gösteren sağanak yağışlı havanın cuma gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi. Özellikle Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağışlar yaşanması öngörülüyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.
  • AKOM, İstanbul'da yağışların cuma gününe kadar aralıklarla süreceğini ve sıcaklıkların gün içinde 16-18 derece, gece 13-14 derece civarında olacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar, günlerce sürecek

Hava sıcaklığı : Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar : Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar, günlerce sürecek

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara : Parçalı ve çok bulutlu 19

İstanbul : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor 22

Adana : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun : Parçalı, zamanla çok bulutlu 24

Trabzon : Parçalı bulutlu 20

Erzurum : Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır : Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 22

İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar, günlerce sürecek

AKOM'DAN SAĞANAK UYARISI

Akom'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir. Bugün itibarıyla sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derecemevsim normalleri civarında, gece saatlerinde ise 13-14 derece civarında olması tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

