Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini: Yağışlı ve Sıcak Günler

Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini: Yağışlı ve Sıcak Günler
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışların beklendiğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise 23 ile 38 derece arasında değişiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu 32

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 38 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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