Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında sıcaklıkların devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise özellikle Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin'in doğusu, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 41

Adana: Az bulutlu ve açık 43

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 30

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL


