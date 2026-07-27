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MESOB Başkanı yangın mağduru esnafı ziyaret etti

MESOB Başkanı yangın mağduru esnafı ziyaret etti
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MESOB Başkanı Şevket Keskin, Hurdacılar Sitesi'ndeki yangında iş yeri zarar gören Aziz Oyan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve mağduriyetin giderilmesi için takipçi olacağını belirtti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, geçtiğimiz günlerde Hurdacılar Sitesi'nde meydana gelen yangında iş yeri zarar gören Aziz Oyan'ı ziyaret etti.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı İzzet Demirci ile birlikte yangında iş yeri zarar gören esnaf Aziz Oyan'ı ziyaret etti. Yangından etkilenen esnafa geçmiş olsun dilekleri ileten Keskin, yaşanan mağduriyetin giderilmesine yönelik olayın takipçisi olacaklarını kaydetti. Keskin, en büyük tesellinin yangın esnasında iş yerinde bulunan işçilerin kurtarılması ve olayı yara almadan atlatmış olmaları olduğunu ifade etti. Keskin, Aziz Oyan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve sürecin takibi noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Keskin, daha sonra yanan iş yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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