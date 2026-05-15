Bayram öncesi anlamlı dokunuş: Miniklere ücretsiz tıraş

Mersin'de Toroslar Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, bayram öncesi gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle ilkokul öğrencilerinin yüzünü güldürdü. Erkek ve kadın kuaförlüğü bölümü öğrencileri, Düğdüören Kaşlı İlkokulunda çocuklara saç kesimi ve bakım hizmeti verdi.

Toroslar Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören geleceğin kuaförleri, Düğdüören Kaşlı İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler için bayram tıraşı etkinliği düzenledi. Kuaförlük bölümü öğrencileri tarafından çocuklara saç kesimi, fön ve saç bakımı yapılırken, öğrencilerin mutluluğu dikkat çekti.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Zahide Akuklu, mesleki eğitimin hayatın içinde olduğunu belirterek, ihtiyaç duyulan her okulda benzer çalışmalar yapmaya hazır olduklarını söyledi. Akuklu, "Hangi okulumuzun ihtiyacı varsa öğrencilerimizle birlikte hizmet vermeye hazırız. Bu çalışmayı burada başlattık ancak devamı gelecek. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak istiyoruz. En büyük teşekkürü de emek veren öğrencilerimiz hak ediyor" dedi.

Düğdüören Kaşlı İlkokulu Müdürü Mahmut Gül ise gerçekleştirilen projeden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin bayram öncesi yaşadığı mutluluk bizleri de sevindirdi. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin hem mesleki becerilerini geliştirdiği hem de çocuklara bayram sevinci yaşattığı etkinlik, okul yönetimi ve veliler tarafından takdirle karşılandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı