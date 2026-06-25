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Merzifon POMEM'de 162 polis adayı mezun oldu

Merzifon POMEM'de 162 polis adayı mezun oldu
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Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 10 aylık eğitimlerini tamamlayan 162 polis adayı için düzenlenen mezuniyet töreninde, dereceye girenlere başarı belgeleri verildi. Amasya Valisi Önder Bakan, mezunlara hitaben yaptığı konuşmada görevlerinde başarılar diledi.

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 162 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Merzifon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 32. dönem mezuniyet töreninde dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. 10 aylık eğitimler sonucu dereceyle mezun olanlara başarı belgesi ve hediye verildi.

Törene katılan Amasya Valisi Önder Bakan, "Kıymetli polis kardeşlerim, aziz vatanımızın her köşesinde şanlı bayrağımızın gölgesinde yapacağınız görevlerin hayırlı, yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını temenni ediyorum" dedi.

Törenin sonunda yemin ile dua edip kep atan mezunlar, arkadaşları ve aileleriyle sevinçlerini paylaştı. Törene, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon 5. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Merzifon POMEM Müdürü Erol Demir ile diğer protokol üyeleri de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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