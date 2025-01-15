Merzifon'da Mehmetçik Camii'nin Temeli Atıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan Merzifon 5'inci Ana Jet Üssü'nde inşasına başlanan Mehmetçik Camii'nin temeli atıldı.

Temel atma törenine Amasya Valisi Önder Bakan, Üs Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve diğer yetkililer ile iş insanları da katıldı.

Törene katılanlar, günün anısına savaş şahinler F-16 savaş uçaklarının önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi. - AMASYA