Haberler

Mersinli Yazar Şerife Eser'in 'Kaçak' Romanı: Gerçek Olaylardan İlham Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şerife Eser, 60 yaşından sonra edebiyat yolculuğuna başlayarak, Kıbrıs'taki Türk-Rum ilişkilerine ışık tutan 'Kaçak' romanını yazdı. Kadınların eğitimdeki zorluklarına da dikkat çeken Eser, ailesinin yaşadığı gerçek olayları eserine yansıttı.

Haber: Muharrem ÇAĞATAY

(MERSİN) - Mersin'de, Toros dağlarının eteklerinde bir köyde dünyaya gelen Şerife Eser, evlendikten sonra ortaokulu ve liseyi dışardan bitirdi. Çocukları üniversiteye giderken kendisi de üniversite sınavlarına giren ve üniversite eğitimini tamamlayan Eser, 60 yaşından sonra 3 şiir kitabı, 1 öykü kitabı yayınladı. Şerife Eser, son olarak Kıbrıs'tan Mersin'in köylerine uzanan bir aşk, savaş ve kaçış romanı olan "Kaçak"ı okurlarıyla buluşturdu.

Toros dağlarının eteklerinde bir köyde 1956 yılında dünyaya gelen Şerife Eser okutulmadı. Eser evlendikten sonra ortaokulu ve liseyi dışardan bitirdi.

Çocukları üniversiteye giderken kendisi de üniversite sınavlarına girdi. Üniversite eğitimini tamamlayan Eser, 60 yaşından sonra 3 şiir kitabı, 1 öykü kitabı yayınladı. Şerife Eser, son olarak Kıbrıs'tan Mersin'in köylerine uzanan bir aşk, savaş ve kaçış romanı olan "Kaçak"ı okurlarıyla buluşturdu.

Mersinli yazar Şerife Eser, 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın ilk yarısı arasında Kıbrıs'ta, Rumlarla Türkler arasında yaşananlara, siyasi gelişmelerin, işgallerin, savaşların sıradan ada halkının hayatını nasıl etkilediğine, adadan Mersin'in köylerine uzanan göç ve ayrılık hikayelerine ışık tutan bir romana imza attı. "Kaçak" adını verdiği roman, kurguya değil, gerçek olaylara, o olaylara tanık olan aile büyüklerinin anlatımlarına dayanıyor.

Aile büyüklerinin yaşadığı gerçek olaylar...

Romanda, Kıbrıs'ın Baf şehrinde yaşayan bir Türk'ün, yanında çalıştığı Rum çiftçinin kızıyla evlenmesi, adanın İngilizlere devredilmesinin ardından başlayan Türk-Rum gerilimi, 1. Dünya Savaşı, Türk kökenli çiffçinin Rum eşini ve kızlarını adada bırakıp Mersin'e gelmesi, Mersin'in işgali sırasında yaşanan kaotik ortamda Mersin'in bir dağ köyüne yerleşmek zorunda kalışı tanıkların ifadelerine göre anlatılıyor. Roman, bir aile üzerinden, Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıs Rumlarının yaşadıklarını, çelişkilerini anlatıyor.

Yazar Şerife Eser, aile büyüklerinin yaşadığı gerçek olayları roman formantında anlatmak istediğini söyledi. Romanı yazma sürecinde Kıbrıs'a gittiğini, orada yaşayan büyük halasının anlatımlarından yola çıkarak kitabını kaleme aldığını kaydeden Şerife Eser, "Edebiyatımızda bu konuda başka örnekler var mı bilmiyorum. Kendi ailemin öyküsü olduğu için yazmak istedim." dedi.

"Kız çocuğuyum diye okutulmadım"

Şerife Eser'in ilk romanı kadar kendi yaşam öyküsü de dikkat çekici. 1956 yılında Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Yüksekoluk köyünde doğduğunu söyleyen Şerife Eser, ağabeyleri ve erkek kardeşlerinin eğitim aldığını, kendisinin ise kız çocuğu olduğu için okutulmadığını anlattı.

Evlenip 2 çocuğunu yetiştirdikten sonra ortaokul ve liseyi dışardan bitirdiğini, çocukları üniversiteye giderken, kendisinin de üniversite sınavlarına hazırlanıp Açık Öğretim Fakültesi Turizm Bölümünü kazandığını ifade eden Şerife Eser, eğitimden uzak kalmasının intikamını şiir, öykü ve roman yazarak aldığını söyledi. Şerife Eser, son romanıyla birlikte 5 eserinin yayınlandığını aktardı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
Dehşete düşüren görüntü: Onlarca öğrencinin kaldığı yurt nehre sürüklendi

Onlarca öğrencinin kaldığı yurt nehre böyle sürüklendi
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Galatasaray'da derbi için dev prim! Futbolcular bayram edecek

Derbi öncesi aldığı karar futbolculara bayram ettirecek
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.