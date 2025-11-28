Mersinli Yazar Şerife Eser'in 'Kaçak' Romanı: Gerçek Olaylardan İlham Aldı

Haber: Muharrem ÇAĞATAY

(MERSİN) - Mersin'de, Toros dağlarının eteklerinde bir köyde dünyaya gelen Şerife Eser, evlendikten sonra ortaokulu ve liseyi dışardan bitirdi. Çocukları üniversiteye giderken kendisi de üniversite sınavlarına giren ve üniversite eğitimini tamamlayan Eser, 60 yaşından sonra 3 şiir kitabı, 1 öykü kitabı yayınladı. Şerife Eser, son olarak Kıbrıs'tan Mersin'in köylerine uzanan bir aşk, savaş ve kaçış romanı olan "Kaçak"ı okurlarıyla buluşturdu.

Toros dağlarının eteklerinde bir köyde 1956 yılında dünyaya gelen Şerife Eser okutulmadı. Eser evlendikten sonra ortaokulu ve liseyi dışardan bitirdi.

Mersinli yazar Şerife Eser, 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın ilk yarısı arasında Kıbrıs'ta, Rumlarla Türkler arasında yaşananlara, siyasi gelişmelerin, işgallerin, savaşların sıradan ada halkının hayatını nasıl etkilediğine, adadan Mersin'in köylerine uzanan göç ve ayrılık hikayelerine ışık tutan bir romana imza attı. "Kaçak" adını verdiği roman, kurguya değil, gerçek olaylara, o olaylara tanık olan aile büyüklerinin anlatımlarına dayanıyor.

Aile büyüklerinin yaşadığı gerçek olaylar...

Romanda, Kıbrıs'ın Baf şehrinde yaşayan bir Türk'ün, yanında çalıştığı Rum çiftçinin kızıyla evlenmesi, adanın İngilizlere devredilmesinin ardından başlayan Türk-Rum gerilimi, 1. Dünya Savaşı, Türk kökenli çiffçinin Rum eşini ve kızlarını adada bırakıp Mersin'e gelmesi, Mersin'in işgali sırasında yaşanan kaotik ortamda Mersin'in bir dağ köyüne yerleşmek zorunda kalışı tanıkların ifadelerine göre anlatılıyor. Roman, bir aile üzerinden, Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıs Rumlarının yaşadıklarını, çelişkilerini anlatıyor.

Yazar Şerife Eser, aile büyüklerinin yaşadığı gerçek olayları roman formantında anlatmak istediğini söyledi. Romanı yazma sürecinde Kıbrıs'a gittiğini, orada yaşayan büyük halasının anlatımlarından yola çıkarak kitabını kaleme aldığını kaydeden Şerife Eser, "Edebiyatımızda bu konuda başka örnekler var mı bilmiyorum. Kendi ailemin öyküsü olduğu için yazmak istedim." dedi.

"Kız çocuğuyum diye okutulmadım"

Şerife Eser'in ilk romanı kadar kendi yaşam öyküsü de dikkat çekici. 1956 yılında Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Yüksekoluk köyünde doğduğunu söyleyen Şerife Eser, ağabeyleri ve erkek kardeşlerinin eğitim aldığını, kendisinin ise kız çocuğu olduğu için okutulmadığını anlattı.

Evlenip 2 çocuğunu yetiştirdikten sonra ortaokul ve liseyi dışardan bitirdiğini, çocukları üniversiteye giderken, kendisinin de üniversite sınavlarına hazırlanıp Açık Öğretim Fakültesi Turizm Bölümünü kazandığını ifade eden Şerife Eser, eğitimden uzak kalmasının intikamını şiir, öykü ve roman yazarak aldığını söyledi. Şerife Eser, son romanıyla birlikte 5 eserinin yayınlandığını aktardı.