Mersin yerel haberi: Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Mersin yerel haberi: Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Palmiye ve Gazi mahallelerindeki esnafı ziyaret etti. Esnafın ve bölgede yaşayan vatandaşların talep ve önerilerini tek tek dinleyerek not alan Başkan Özyiğit, hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgilendirmede de bulundu.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Palmiye ve Gazi mahallelerindeki esnafı ziyaret etti. Esnafın ve bölgede yaşayan vatandaşların talep ve önerilerini tek tek dinleyerek not alan Başkan Özyiğit, hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgilendirmede de bulundu.

Her fırsatta kırsal ve merkezdeki mahallelere ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, talep ve önerileri yerinde dinlemeye devam ediyor. Son olarak Palmiye ve Gazi mahallelerindeki esnafı ziyaret eden Başkan Özyiğit, vatandaşlarla buluştu.

Hizmetlerinde daima katılımcılık ve ortak akıl vurgusu yapan Başkan Özyiğit, ziyaretlerinde eğitim, kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalar ile hayata geçirdikleri sosyal projeleri de anlattı.

"BİRLİKTE YAŞADIĞIMIZ KENT HAKKINDA BİRLİKTE KARAR VERİYORUZ"

Güzel bir Yenişehir için büyük bir gayretle çalıştıklarını kaydeden Başkan Abdullah Özyiğit, "Bugün esnaflarımızı ziyaret ettik, kentimiz ile ilgili elbette ki görüş alışverişinde bulunduk. 'Yaşam alanımızı nasıl daha iyi bir noktaya taşırız, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini nasıl daha iyi arttırırız' diye bir çaba içerisindeyiz. Büyük bir gayretle güzel bir Yenişehir için çalışıyoruz, önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Tabii hemşehrilerimizle yaptığımız görüşmeler, onların önerileri de bize ışık oluyor. Birlikte yaşadığımız kent hakkında birlikte karar veriyoruz. Bu bizim için çok önemli. Halkımızın tüm kesimleri gibi esnaflarımızda zor günler geçiriyor, onlara da hayırlı işler kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.