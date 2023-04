Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Değirmençay'da İftara Katıldı

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Değirmençay'da vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi. Çocukların ve vatandaşların bayramlarını kutlayan Başkan Özyiğit, "Sofranızdan bereket, gönlünüzden huzur eksik olmasın" dedi.

Yenişehir Belediyesi, Değirmençay Mahallesi'nde dün iftar programı düzenledi. İftar programına Başkan Özyiğit ile birlikte Belediye Meclis üyeleri ve çevre köylerin mahalle muhtarları da katıldı. Özyiğit, programda Değirmençaylılar ile mahallede yaşayan depremzedelerle sohbet etme fırsatı buldu. Programda konuşan Başkan Özyiğit, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının, sizlere, ülkemize, Yenişehir'imize hayırlar getirmesini diliyorum. İki bayramı birlikte yaşayacağız. Halkın egemenliğini ve temsiliyetini ifade eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.Çocuklarımıza bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Yarın Ramazan Bayramı'nın arifesinde olacağız, sevdiklerinizle bir arada güzel anılar biriktireceğiniz mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum."

Depremzedelere kapılarını açan Değirmençaylı vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Özyiğit, şöyle devam etti:

"Deprem felaketi nedeniyle zor günler geçirdik. Değirmençay'da 120 depremzede yurttaşımızı barındırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, yüreğinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Yenişehir Belediyesi olarak 3 farklı geçici barınma merkezimizde bine yakın depremzede kardeşimizi ağırlıyoruz. Hiçbir gocunmamız, yakınmamız yok görüyorum ki sizlerin de yok.O kadar iyi kaynaştığınızı ve o kadar iyi dostluk ve insani ilişki kurmuş olduğunuzu gördüm ki, 'İşte Türkiye bu dedim.' İyi ki varsınız. Yeni bayramlara inşallah hep beraber kazasız, belasız, afetsiz ve salgınsız ulaşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun, her şey güzel olsun."

Özyiğit, vatandaşları hafta sonu Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak Kadınlar Basketbol Süper Ligi final maçlarında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni desteklemeye davet etti.