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Mersin Polisi, 9 Yaşındaki Bahri'ye Sürpriz Doğum Günü Kutladı

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Mersin'de polis, 4 yıl önce babasını kaybeden 9 yaşındaki Bahri Bolat'a sürpriz bir doğum günü düzenleyerek, ona özel bir an yaşattı. Bahri'nin torunu için hazırlanan kutlama eğlenceli anlara sahne oldu.

Mersin polisinden 9 yaşındaki Bahri'ye sürpriz doğum günü kutlaması

MERSİN - Mersin polisi, 4 yıl önce babasını trafik kazasında kaybeden 9 yaşındaki Bahri'nin doğum gününü sürpriz yaparak kutladı.

Mersin'de yaşayan Hüsne Tunay, 9 yaşına giren torunu Bahri Bolat'a doğum gününde sürpriz yapmak istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Tunay, 4 yıl önce babasını trafik kazasında kaybeden torunun annesiyle beraber yanında yaşadığını ve torunun polisleri çok sevdiğini söyleyerek doğum gününde polis abilerini ve ablalarını görmekten mutluluk duyacağını kaydetti.

Bunun üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahri'nin yaşadığı evi süsleyerek sürpriz bir doğum günü hazırladı. Konvoy eşliğinde mahalleye elen polis ekipleri, kapısını çaldıkları evden çıkan Bahri'ye polis kıyafeti hediye ederek doğum günü pastası üfletti.

Arkadaşları ve polislerle müzik eşliğinde eğlenen Bahri'ye çeşitli hediyeler verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - Yerel
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