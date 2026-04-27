Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde görev değişimi
Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Zafer Kızıl, Mersin Orman Bölge Müdürü olarak atandı.
Atama kapsamında Zafer Kızıl, bugün yeni görevine başladı. Kızıl, görevini Eskişehir Orman Bölge Müdürü olarak atanan Rifat Ataş'tan devraldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde doğan Zafer Kızıl, 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına 2000-2001 yıllarında Adana Orman Bölge Müdürlüğü Pos Orman İşletme Müdürlüğünde mühendis olarak başlayan Kızıl, ardından farklı kademelerde görev aldı. - MERSİN