Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nde Daimi İşçi Alım Kurası Tamamlandı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere yapılacak daimi işçi alımına ilişkin kura çekimi tamamlandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iş yerlerinde görev yapmak üzere 9 engelli ve 5 eski hükümlü/TMY statüsünde olmak üzere toplam 14 daimi işçi alımı için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekimi, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Kuyuluk Orman Deposunda noter huzurunda yapıldı.

Kura sonuçlarının, 17 Ekim 2025 tarihine kadar Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün 'https://www.mersinobm.gov.tr' sayfasından duyurulacağı bildirildi. - MERSİN