Haberler

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nde Daimi İşçi Alım Kurası Tamamlandı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nde Daimi İşçi Alım Kurası Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 9 engelli ve 5 eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 14 daimi işçi alımı için kura çekimini tamamladı. Kura sonuçları 17 Ekim 2025'e kadar resmi web sitesinden ilan edilecek.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere yapılacak daimi işçi alımına ilişkin kura çekimi tamamlandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iş yerlerinde görev yapmak üzere 9 engelli ve 5 eski hükümlü/TMY statüsünde olmak üzere toplam 14 daimi işçi alımı için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekimi, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Kuyuluk Orman Deposunda noter huzurunda yapıldı.

Kura sonuçlarının, 17 Ekim 2025 tarihine kadar Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün 'https://www.mersinobm.gov.tr' sayfasından duyurulacağı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.