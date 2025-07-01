Mersin'in Yeni Kaymakamı Osman Çelikkol Görevine Başladı

Mersin'in Yeni Kaymakamı Osman Çelikkol Görevine Başladı
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Mardin Vali Yardımcısı olarak görev yaparken Mut Kaymakamı olarak atanan Osman Çelikkol, basın ile buluşarak ilçenin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve vatandaşların refahı için çalışacağını ifade etti.

Mersin'in Mut Kaymakamı Osman Çelikkol görevine başladı, basınla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Kararnamesi sonucunda Mardin Vali Yardımcısı Osman Çelikkol Mut Kaymakamı olarak atanmıştı. Mut'a gelen Kaymakam Çelikkol görevine başladı. Çelikkol, basınla bir araya gelerek ilçe hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kendisinin çalışmayı sevdiğini belirten Kaymakam Osman Çelikkol, "Bizim görevimiz vatandaşımıza güvenlik ve refahı sağlamak. Vatandaşın sosyal-kültürel birikimlerini arttırmak. Mut'un güzel bir yer olduğunu öğrendim, inşallah ben Mut'u Mut'lularda beni sever"dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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