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Mersin'in Mut Kaymakamı İsa Uğur Göreve Başladı

Mersin'in Mut Kaymakamı İsa Uğur Göreve Başladı
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İsa Uğur, Mut ilçesinin yeni kaymakamı olarak göreve başladı. İlk görev yeri olan bu ilçede en iyi hizmetleri vermek için çaba göstereceğini belirtti.

Mersin'in Mut ilçesi Kaymakamı İsa Uğur, "İlk görev yerim burası, En güzel hizmetleri vermek için gayret edeceğim "dedi.

İçişleri Bakanlığının 31.01.2025 tarihli ve 89524 sayılı onayı ile Mut ilçesine Kaymakam vekili olarak görevlendirilen İsa Uğur, göreve başladı. Mut ilçesindeki gazetecilerde, göreve yeni başlayan Kaymakam Uğur'u ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Uğur, "İlk görev yerim burası. Çok güzel ve hoşuma giden bir ilçe. Mersin'in ilçeler arasında yüzölçümü bakımından büyük bir ilçe. Meslek ahlakıyla bu sorumluluğu üstlenen tüm basın mensuplarına başarılar diliyorum. Bende en güzel hizmetleri vermek için gayret edeceğim" dedi.

Gazeteciler ise Kaymakam Uğur'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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