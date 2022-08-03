Mersin haberi... Mersin Büyükşehir ve Mtso Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) arasında MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesinde yürütülecek işbirliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCEK ile MTSO işbirliğinde, 'Dijital Beceri Geliştirme Programı'nın sertifika töreni düzenlendi. MTSO Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MTSO Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, MTSO Yönetim Kurulu üyeleri ve kursiyerler katıldı.

Programda Mersin gençliğine katkı sunulması gerektiğinden söz eden Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Bu doğrultuda her konuda olduğu gibi Mersin gençliğine katkı sunmamız gerekiyor. MERCEK bunlardan bir tanesi. Üniversite Hazırlık Kurs Merkezleri bunlardan bir tanesi. LGS sınavlarına giriş, eğitim merkezlerimiz ya da kurs merkezlerimiz bunlardan bir tanesi. Çocuklarımıza sağladığımız eğitim yardımları, açtığımız yurtlar bunlardan birer tanesi. Onlara sağladığımız ucuz ulaşım imkanından, ucuz gıdaya erişim imkanına kadar biz Mersin'de gençlerimiz kendini yetiştirirken, geleceğe dair projeksiyonlarını hayata geçirirken nasıl dokunuşlar yapalım da onlara katkı sunalım gayretindeyiz."

MERCEK hakkında da detaylı bilgi veren Seçer, şöyle konuştu:

"MERCEK, Mersin'e iyi gelecek bir uygulama. Belirli, spesifik alanlarda kurslarımız var. Orada meslek edinebiliyor gençlerimiz ya da mesleklerini geliştirebiliyorlar. Bugün sanıyorum 18-30 yaş grubunda 60 öğrencimize sertifika vereceğiz. Arzu ederiz bu sayı 120 olsun, 150 olsun, 250 olsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin temel politikası; yaptığımız bütün uygulamalarda, projelerimiz kalıcı, istikrarlı, sürdürülebilir olsun ve sonuç alabilelim."

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da kurumlar arası işbirliğinin öneminden söz ettiği konuşmasında, "Mersin'de kurumlar arası işbirliğini yerleştirmiş bulunuyoruz. Bunda hepimizin payı var. İşte Mersin'de özlenen tablo bu. Kurumlar arası işbirliğini daha da ileriye götüreceğiz" dedi.