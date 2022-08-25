Mersin haberi: Mersin Büyükşehir'den Kente 16 Bin Metrekarelik Hobi Parkı

Mersin haberler... Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde yapımına başladığı 16 bin metrekarelik Hobi Parkı’yla kente yeşil bir alan ve yurttaşların merkezde doğayla iç içe olacağı bir sosyal tesis kazandırmayı amaçlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde yapımına başladığı 16 bin metrekarelik Hobi Parkı'yla kente yeşil bir alan ve yurttaşların merkezde doğayla iç içe olacağı bir sosyal tesis kazandırmayı amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kente 16 bin metrekarelik bir Hobi Parkı kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 68'liler Ormanı karşısındaki alanda devam eden çalışmanın, yaklaşık iki ayda tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'nde Peyzaj Yüksek Mimarı Cem Güneri, projeyle ilgili şunları söyledi:

"TAMAMEN YENİ TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ BİR ALAN"

"Hobi Parkı 16 bin metrekare üzerine kurulmuş, kendi içerisinde insanların tarımsal üretim yapacağı bir alan. Bu alanda yaklaşık 198 adet hobi kulübesi yer almakta. Bu kulübelerin bahçeleri yaklaşık 45 metrekare. İçerisinde bir adet sosyal tesisimiz bulunuyor. İnsanların birlikte vakit geçirebilecekleri ve birlikte çay, kahve içebilecekleri bir alan olarak tasarlandı. Hobi bahçelerimiz ise insanların tarımsal üretimin değerini bilmeleri ve kent içerisinde onlar için bir vaha aslında. Burası kent merkezinde bir yeşil alan olacak ve insanların kaçabilecekleri bir nokta. Bu alan tamamen yeni teknolojiyle donatılmış. Etrafında bir koruma duvarımız, panel çitleri var. Bu alanda giriş ve çıkışlar kart sistemli. İçerisinde güvenlik kameralarımız yer alıyor. 24 saat izlenecek bu alan.

"VATANDAŞLARIMIZ BURADA SEBZE VE MEYVE YETİŞTİRECEKLER"

Bu kulübelerimiz vatandaşlarımıza kiraya verilecek ve 45 metrekarelik alanda onlar tarımsal üretim yapacaklar. İstedikleri zaman gelebilecekler bu alana ve burada aileleri ile birlikte hoş vakit geçirecekler.Tarımsal üretimin yanı sıra ekolojiye de katkıda bulunacak bir alan. Biz bu alanlarla ilgili vatandaşımıza, nasıl dizayn edecekleri konusunda destek de olacağız. Burada istedikleri gibi sebze, meyve ürünlerini yetiştirecekler. Alanımızdaki çalışmalar ekim ayı başı gibi tamamlanmış olup, faaliyete geçecektir."