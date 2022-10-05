Mersin haber... Yenişehir Halk Kart'ın Aylık Tutarları Hesaplara Yatırıldı

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın eylül ayı tutarları, ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Halk Kart ile dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve dar gelirli vatandaşların yararlandığı Yenişehir Halk Kart'ın eylül ayı tutarı hesaplara yatırıldı.

Hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu olan Yenişehir Halk Kart uygulamasından bu ay 934 aile yararlandı.