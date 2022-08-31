Mersin haber! Yenişehir'de Zafer Bayramı Coşkusu Yerel Haberler Mersin bölgesinden gelen habere göre Zafer Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları kapsamında, Yenişehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos korteji ile bayram coşkusu sokaklara taşındı. Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları kapsamında, Yenişehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos korteji ile bayram coşkusu sokaklara taşındı. Atatürk posterleri ve Türk bayrakları eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüne yurttaşlar ilgi gösterdi. Korteje; Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP PM Üyesi Emre Yılmaz, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Yenişehir'de bugün de devam edecek. Manuş Baba, bugün saat 20.00'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda Mersinlilerle buluşacak. Kaynak: ANKA / Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Mersin Yerel Haberler

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