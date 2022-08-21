Mersin haber! Mezitli Belediyesi Çalışanları Toplu İş Sözleşmesini Piknikle Kutladı

Mezitli Belediyesi çalışanları, imzalanan toplu iş sözleşmesini (TİS) Kuyuluk Tabiat Parkı'nda düzenledikleri piknikle kutladı.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çalışanların aileleriyle birlikte katıldığı piknikte; halaylar çekildi, oyunlar oynandı. Başkan Tarhan, eşi Sembol Tarhan ve muhtarlarla birlikte çalışanların coşkusuna ortak oldu. Başkan Tarhan, piknik masalarını tek tek gezerek çalışanlara Mezitli'nin güzelleşmesi adına verdiği emekler nedeniyle teşekkür etti, afiyet olsun dileklerini iletti. Çalışanlar, Başkan Tarhan'a çiçek vererek teşekkür etti.

Mezitli'yi baştan başa pırıl pırıl temizleyen, çiçeklerle bezeyen çalışanların daha fazlasını alması gerektiğini belirten Tarhan, şunları söyledi:

"Gönül isterdi ki çok daha fazlasını verebilelim. Çünkü 'mutlu Mezitli' soğuk sıcak demeden sahada çalışan emekçilerimizin özveri ve çabalarıyla ortaya çıkıyor. Ancak ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar Mezitli Belediyesi'ni de çok derinden etkilemekte. Biz yine de tüm bunlara karşın en yüksek asgari ücreti vermeye çalıştık. Mevcut düzen içerisinde dengeleri de korumak durumundayız. Önümüzdeki günlerde kadrolu işçilerimize ve sözleşmeli personellere de belirli bir ücret artışı gerçekleştireceğiz. Görevde bulunduğumuz süre boyunca, meclisimizden borçlanma yetkisini aldığımız halde kullanmadan, hiçbir borç yapmadan projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Az önce Belediyemizin desteğiyle inşaatını tamamlama aşamasına getirdiğimiz Mezitli Cemevi'nde Aşure lokmasından geldik. Otizm Köyümüz birkaç gün içerisinde açılışı yapılacak. Tüm çalışanlarımıza verdikleri tüm hizmetler için teşekkür ederim."