Mersin haber! 1. Mezitli Resim Çalıştayı Tamamlandı

1. Mezitli Resim Çalıştayı açılan sergi ile sona erdi. Çalıştay kapsamında yüze yakın eser, Mersin'e kazandırıldı.

Mezitli Belediye Binası'nın 3. katında bulunan alanda açılan ve hafta sonuna kadar devam edecek serginin açılışına katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan'a, hoş bir sürpriz yapıldı. Başkan Tarhan, eşi Sembol Tarhan ve kızları Erinç Tarhan'ın tabloları hediye edildi.

Mezitli Belediyesi ile yaptığı ortak projelerle kente çok sayıda eser kazandıran ressam Melikşah Yıldırım ve Arzu Koraltan'ın organizasyonu ile gerçekleşen çalıştay ve sergiye katılan konuk sanatçılara teşekkür plaketi verildi.

Bu yıl ilki yapılan çalıştayla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Tarhan, şunları söyledi:

"Şimdi yüze yakın yeni eseri daha Mersin'e kazandırmış bulunuyoruz. Bende çalıştayın yapıldığı Down Kafeye giderek ressamlarımızla birlikte resim yapmaya çalıştım. Çok da değerli bilgiler aldım. Mezitli bu güzelliklerin sürekli yaşandığı güzel bir ilçemiz. Resim, müzik, tiyatro gibi sanat dallarında gün aşırı etkinlikler yaşanıyor. Biz Mezitli'mizin kültür sanat kenti olarak da anılması adına sayısız çalışma yaptık. Kültür Merkezimiz, Amfi Tiyatromuzun yanında tüm gönüllü evlerimizde tiyatrodan müziğe, görsel sanatlara çok sayıda eğitimler veriliyor, sanat grupları oluşturuluyor. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile birlikte özellikle müzik alanında çok değerli projeler gerçekleştiriyoruz. Bunların arasında elbette resim alanında yapılan çalışmalar da var. Çağdaş ve aydınlık yüzlü Mezitli halkı resim alanında da önemli çalışmalara imza atıyorlar. Değerli ressamımız Ahmet Yeşil ve yazarımız Celal Soycan ile birlikte Resim Okuma Atölyesi'ni yine Mezitli'de yapmıştık. Çalıştayımız çok değerli bilgilerin paylaşıldığı sanatseverlerimizin buluşma noktası oldu. Bundan sonraki çalıştaylarımız için de son derece önemli deneyimler kazandık. Mezitli'ye gelen, eserler yapan tüm ressamlarımıza teşekkür ediyorum."