Mersin ESOB'ta Talat Dinçer güven tazeledi

MERSİN (İHA) - Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde iki adayın başkanlık için yarıştığı genel kurulda, 381 oy alan Talat Dinçer yeniden başkanlığa seçildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda, Divan Başkanlığına TESK Genel Başkan Yardımcısı Burhan Aksak getirildi. Saygı duruşu ve istiklal Marşının ardından söz alan Birlik Başkanı Talat Dinçer, esnaf ve sanatkarların ekonomide mal ve hizmet üretiminin yanı sıra istihdama sağladığı katkıyla toplumsal barışa, dayanışmaya verdiği destek ve tarihsel kökleri ile Türkiye Cumhuriyetinin ve milletinin en önemli parçası olduğunu söyledi.

"Avrupa'nın en büyük meslek kuruşunun temsilcisiyiz"

Esnaf ve sanatkar teşkilatının, ülkenin ve Avrupa'nın en büyük meslek kuruluşu temsilcisi olduğunu belirten Dinçer, "Büyüklüğümüz sadece 2 milyonu aşan sayımızdan değil, ülkemizin her mahallesinde, her sokağında, her köşe başında, küçük büyük demeden üretim yapan, alın terimizle kazanan ve kazancını paylaşan Ahilik kültürümüzden gelmektedir. Esnaflarımızın oyuyla seçilerek gelen bizlerin, esnaf - sanatkarlarımızı sosyal, ekonomik ve mesleki eğitim anlamında geliştirmek, teşkilat mensuplarımızın refahını arttırmak, hak ve menfaatlerini savunmak teşkilat birimlerimizin ve bu salonda bulunanların asli görevidir. Bu görevimizi yerine getirirken siyasi görüşlerimiz ve yönetim anlayışımız kendimize özgü olmak kaydıyla, esnaf-sanatkarlarımızın sorunlarının çözümünde, taleplerinin karşılanmasında, çıkarlarının korunmasında ortak bir paydada buluşmak, gayret göstermek hepimizin ortak gayesidir" dedi.

Konuşmasında, teşkilatı ve esnafları güçlendirmek amacıyla 'Esnaf Kampüsü' projesini hayata geçirmek istediklerini kaydeden Dinçer, "Türkiye'de örnek bir birlik olan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizi güçlendirmeye, geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem, bütün hizmetlerimizi, hayallerimizi sizlerin desteği, esnaflarımızın gücü, bürokrasi ve sivil toplum dünyası ve toplumun her kesimi ile kurduğumuz iyi ilişkiler neticesinde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde 547 delegenin 519'u oy kullandı. Talat Dinçer ve Zafer Çekmez'in başkanlık için yarıştığı seçimlerde, 381 oy alan Dinçer, yeniden başkanlığa seçilirken, Çekmez'in listesi 138 oyda kaldı.

Talat Dinçer başkanlığındaki Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde kurullar şu şekilde oluştu: Yönetim Kurulu; Veysel Sarı, Uçal Mavili, Nihat Dağdelen, Doğan Gündüz, Duran Şen, Halil Metik, Ali Tavman ve Faruk Dalkılıç. Denetim Kurulu; Fatih Özcan, Zeynel Nar, Cumali Taş, Hali Şekerci ve Batuhan Cıtırkı. Disiplin Kurulu; Abdullhalim Batur, Mehmet Sinan Canpolat, Erdal Pekmez, Mehmet Emin Sakallı ve Mehmet Reşat Kıvılcım. - MERSİN

