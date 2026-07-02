Haberler

Mersin Emniyet Müdürü Aktaş: "Bölgeye yabancı değilim"

Mersin Emniyet Müdürü Aktaş: 'Bölgeye yabancı değilim'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin Gazeteciler Cemiyeti heyetini kabul etti. Aktaş, basın ve kurumlarla iş birliği içinde huzur ve güven ortamını koruyacaklarını belirtti.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, uzun yıllar Adana'da görev yaptığını belirterek, bölgeyi yakından tanıdığını ifade etti. Aktaş, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla iş birliği içerisinde verimli bir çalışma dönemi geçireceklerine inandığını söyledi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, kısa süre önce göreve başlayan Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili Cafer Esendemir'in de eşlik ettiği ziyarette, MGC Başkan Kaya Tepe, cemiyetin üye yapısı ve kentte yürüttüğü çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Aktaş'a bilgi verdi. Gazetecilerin kamu adına önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Tepe, meslek mensuplarının görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları bazı sorunları da dile getirerek, bu konularda emniyet teşkilatıyla sağlıklı iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ise basının kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Basın mensuplarıyla uyum içerisinde çalışmayı önemsediklerini ifade eden Aktaş, "Uzun yıllar Adana'da görev yaptım. Bu nedenle bölgeye yabancı değilim. Mersin'de tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın mensuplarımızla iş birliği içinde, huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik verimli bir çalışma süreci yürüteceğimize inanıyorum" dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem

Tatil cenneti ilçemizde korkutan deprem
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak

Beklenen düzenleme Meclis'e sunuldu! Tüm öğrencileri kapsıyor
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı

40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Antalya'da taksici skandalı! 'Haram' diyen turiste böyle cevap verdi

Bir taksici skandalı daha! "Haram" diyen turiste bakın ne yanıt verdi
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke ben ölseydim

2 şarjör mermiyle öldürdü, mahkemede 'Keşke ben ölseydim' dedi
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor

Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor