Mersin'de TOKİ'deki hak sahipleri evlerine kavuştu

Mersin'in Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının ikinci etabı hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Toplam 478 konuttan oluşan projede incelemelerde bulunan AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, "Sözümüzde durduk, belirlenen süreden önce yapımı tamamlanan konutların anahtar teslimine başladık" dedi.

Kıratlı, beraberindeki heyetle birlikte Bozön Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutları gezdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kıratlı, hak sahipleriyle bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kıratlı, Mezitli'de TOKİ tarafından yapılan konutların dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük önem taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan projelerden biri olan Bozön TOKİ konutları yeni bir yaşam alanı oluşturuyor. Hemen arkamız orman, önümüz deniz. Muazzam manzarası ve havasıyla burası Mezitli'nin en güzel noktalarından biri oldu" ifadelerini kullandı.

"İlk etabı tamamladık, teslimler başladı"

Projenin süresinden önce tamamlanmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Kıratlı, "2 bin konutluk sözümüz vardı. Bunun ilk etabını tamamladık. 478 konutumuzun anahtar teslimine başladık. Kalan kısmı da yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Sosyal donatıları, çocuk oyun alanları, spor alanları, alışveriş merkezi, camisi ve okulu ile burası tam anlamıyla bir yaşam alanı oldu" diye konuştu.

"Mersin'de 5 bin konutu teslim ettik"

AK Parti iktidarında Mersin'e önemli yatırımlar yapıldığını belirten Kıratlı, "Muhalefet zaman zaman 'Mersin cezalandırılıyor' algısı oluşturmaya çalışıyor. Oysa biz bugüne kadar Mersin'de 5 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Okullar, hastaneler, spor tesisleri, kültür merkezleri, camiler ve kamu binalarıyla Mersin'e büyük yatırımlar kazandırdık" dedi.

Yerel yönetimlere de çağrıda bulunan Kıratlı, "Yaklaşık bin konutun bulunduğu bu bölgede dört bin kişilik yeni bir yaşam başlıyor. Ancak altyapı ve yol sorunu var. Biz üzerimize düşeni yaptık, sıra yerel yönetimlerde. İnsanlarımızın huzur ve refah içinde yaşayabilmesi için yolların ve altyapının bir an önce tamamlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN