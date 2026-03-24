Akdeniz'de can güvenliğini tehdit eden harabe yapı yıkıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden harabe bir yapının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımda emniyet ve zabıta ekipleri de görev aldı.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Mithat Paşa Mahallesi 5518 Sokak'ta yer alan, sahipleri tarafından uzun yıllardır kullanılmadığı için adeta harabeye dönüşen; taşıdığı çökme riski dolayısıyla vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden tek katlı fakat uzun yapının kontrollü yıkımı için harekete geçti.

Emniyet Müdürlüğü güçlerinin de katıldığı, Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de çevre güvenliği sağladığı çalışmada ekipler, sahiplerince her an çökme riski taşıyan binanın iş makineleri desteğiyle yıkımına gerçekleştirdi. Mithat Paşa Mahallesi Muhtarı Hakan Başgül'ün de katıldığı yıkıma tanık olan vatandaşlar, can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşıyan harabe binanın yıkımından duydukları memnuniyeti dile getirerek Akdeniz Belediyesi'ne ve yıkımı yapan ekibe teşekkür etti. Öte yandan, yıkım sonucu ortaya çıkan tonlarca moloz ve atık da yine iş makinesi desteğiyle kamyona yüklenip mahalleden çıkarıldı.

Haber-Kamera: Koray ÜNLÜ/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
