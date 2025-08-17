Mersin'de 'Sabah Namazını 40 Gün Camide Kıl' Kampanyası Tamamlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde Marulyalı Camii'nde yürütülen 'Sabah Namazını 40 Gün Camide Kıl' kampanyası, dualar ve ödül töreniyle tamamlandı.

İmam Hatibi Ömer Özel'in öncülüğünde gerçekleştirilen kampanya kapsamında, 40 gün boyunca düzenli şekilde sabah namazına katılan öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Programda en çok ilgiyi bisikletler gördü. Öğrenciler ödüllerini alırken büyük sevinç yaşadı, aileler de çocuklarını yalnız bırakmayarak camiyi doldurdu.

İmam Hatip Ömer Özel, "Amacımız çocuklarımızın namaza sevgiyle bağlanmalarını sağlamak. Rabbimizin izniyle bu program onların hayatında kalıcı bir iz bırakacak" dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan ise projeyi hayata geçirenlere teşekkür ederek, "Cemaatle namaz kılmaya alıştırmak, özellikle sabah namazı gibi zor bir vakitte bu alışkanlığı kazandırmak çok önemli. Bu yaşta böylesine kararlı davranan öğrencilerimizi ve onlara destek veren ailelerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kapanış etkinlikleri yalnızca Marulyalı Camii ile sınırlı kalmadı. Otogar (Kıbrıs) Camii, Yunus Emre Camii ve Akdeniz Camii'nde de programlar düzenlendi. Öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve kısa gösteriler sundu. Kurslarını başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri takdim edilirken, çeşitli ödüller de verildi. - MERSİN