Mersin'de Refakatçi Evi Hizmeti Memnuniyetle Karşılanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren refakatçi evi, konforlu ve ihtiyaca uygun yapısıyla hastalar ve yakınlarına ev sıcaklığında hizmet sunuyor. Evde konaklayanlar ücretsiz konaklama, yemek, psikolojik danışmanlık ve hastaneye ulaşım gibi hizmetlerden faydalanabiliyor. Hasta ve yakınları, hizmetten memnun olduklarını ifade ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren refakatçi evi, kent merkezine uzak ilçelerden ve kırsal yerleşim yerlerinden merkezdeki hastanelere gelen vatandaşlara, konforlu ve ihtiyaca uygun yapısıyla ev sıcaklığında hizmet sunmaya devam ediyor.

Kamu ve üniversite hastanelerinde onkoloji tedavisi gören hasta ve yakınlarının 45 gün, ayakta ve yatarak tedavi gören hasta ve yakınlarının 30 gün süreyle ücretsiz bir şekilde konaklamasına imkan sunan refakatçi evinde, kahvaltı ve akşam yemeği ikramı, psikolojik danışmanlık hizmeti ile hastaların hastaneye ulaşım hizmeti de sağlanıyor. Refakatçi evinde konaklayan hasta ve yakınları, merkezde kalacak yer sorununa çözüm sunduğu için hizmeti çok beğendiklerini ve oldukça memnun kaldıklarını ifade ediyor. 18 Ocak 2021'de refakatçi evinin açılışını yaptıklarını ve şimdiye kadar 2 bin 600 hasta ve yakınını ağırladıklarını söyleyen refakatçi evi sorumlusu Dila Yumuşak, "Eğer misafirimiz 18 yaşın üzerindeyse bir refakatçi, 18 yaşın altındaysa 2 refakatçi eşlik edebiliyor. Burada konaklayacak misafirlerimizin Türk vatandaşı olması ve yanında kimliklerinin, ikametgah belgelerinin olması gerekiyor. Çünkü, misafirlerimizin uzak ilçelerde yaşadıklarını ve hastanede tedavi gördüklerini belgelememiz gerekiyor. Ayrıca hastaneden alınan belgenin de güncel tarihli olması lazım" dedi.

Sağlamış oldukları hizmetin oldukça memnuniyet ve çok olumlu değerlendirilen bir hizmet olduğunu vurgulayan Yumuşak, ayakta tedavi gören hastaların 30 gün, onkoloji hastalarının 45 güne kadar konaklayabildiklerini belirtti. Yumuşak, "Burada yeni doğum yapmış ve bebeği küvezde olan hastalarımız ile yoğun bakımda hastası olan refakatçilerimiz de kalabiliyor. Burada ev tutmaya kalksalar veya ücretli olarak bir otelde kalmak isteseler, maliyetler çok yüksek. Biz burada misafirlerimize kahvaltı ve akşam yemeği de sunuyoruz. İsterlerse 2. katımızda mutfağımız var. Orada kendilerine yemek de yapabiliyorlar" diye konuştu.

Zaman içerisinde misafirlerin birbiriyle kaynaşıp arkadaş olduklarını da söyleyen Yumuşak, "Misafirlerimiz sosyal bir ortamın içinde yer alıyorlar. Beraber hastaneye gidip gelebiliyorlar ya da hemşeri olduklarını fark edebiliyorlar. Tanıdık çıkabiliyor ve bir süre sonra da görüşmeye devam ediyorlar. Birbirlerine yol gösteriyor ve hastanelerde yardımcı oluyorlar. Gerçekten güzel bir ortamları oluyor. Bu yüzden vermiş olduğumuz hizmet, onlara pozitif anlamda da katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Onkoloji hastası olan ve tedavi sürecinde refakatçi evinden faydalanan Anamurlu Ahmet Baz, merkezde bazı akrabalarının yaşadığını, ancak kimseye bu süreçte rahatsızlık vermemek için refakatçi evinde kalmayı istediğini belirtti. Refakatçi evinde sunulan hizmeti dört dörtlük bulduğunu söyleyen Baz, "Büyükşehir bu süreçte bana büyük kolaylık sağladı. Ev tutma şansımız yoktu. Burada servisimiz de var ve çok güzel ağırlıyorlar. 7/24 sıcak su var ve kaloriferler sürekli çalışıyor. Odalarımız sürekli temizlenip, çarşaflarımız, havlularımız devamlı yenileniyor. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor" dedi.

Silifke'den tedavi amaçlı gelen Onkoloji hastası Ramazan Karabıyık ise kızının araştırmaları sayesinde refakatçi evinden haberdar olduklarını dile getirerek, "Tedavi sürecinde Mersin'de kalacak bir yerimiz yoktu. Bizim için büyük bir kolaylık bu. Evimle burası aynı, hiçbir farkı yok ve evimden ayrı hissetmiyorum. Odamız, yemeklerimiz, servisimiz her şey çok iyi. Anamur'dan Mersin'e bir gelip gitmemiz 600 lirayı buluyor. O yüzden çok memnunuz" diye konuştu. - MERSİN