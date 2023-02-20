Hatay depreminin hissedildiği Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi

Hatay'da meydana gelen depremin hissedildiği Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin şiddetli şekilde hissedildiği Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Mersin Valiliği, "Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitimöğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.