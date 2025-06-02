Mersin'de Motosiklet Denetimleri: 601 Araç Trafikten Men Edildi

Mersin'de binlerce motosiklet denetlendi, yüzlercesi trafikten men edildi

MERSİN - Mersin polisi, motosikletle meydana gelen kaza ve çeşitli asayiş olaylarının önüne geçmek kent genelinde denetimler yaptı. Ekiplerin denetledeği 23 bin 332 motosikletten 601'i trafik men edildi, aranan 2 şahıs da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık yüzde 25'ini motosikletin oluşturduğu 840 bin motorlu taşıtın bulunduğu Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin koordinesinde il genelinde asayiş olaylarının önlenebilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla şok uygulamalar gerçekleştirildi. Bir hafta içinde yapılan şok uygulamalarda 23 bin 332 motosikleti durduran polis tek tek hepsini kontrol etti. Motosikletlerden 601'i trafikten men edilirken, 7'si çalıntı, 12'si hacizli ve yakalamalı çıktı. Polis, eksiklikleri tespit edilen motosiklet sürücülerine toplamda 22 milyon 131 bin 369 TL idari para cezası uyguladı.

2 bin 345 şahsın da GBT kontrolünü yapan polis, aranan 2 şahsı yakladı. Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Motosiklet kazaları ve asayiş olaylarının önüne geçilmesi için ekiplerin şok uygulamalarının süreceği bildirildi.