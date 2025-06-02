Mersin'de Motosiklet Denetimleri: 601 Araç Trafikten Men Edildi

Mersin'de Motosiklet Denetimleri: 601 Araç Trafikten Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin polisi, motosiklet kazalarını ve asayiş olaylarını önlemek için il genelinde yaptıkları denetimlerde 23 bin 332 motosikleti kontrol etti. Denetimler sonucunda 601 motosiklet trafikten men edilirken, aranan iki kişi de yakalandı. Motosiklet sahiplerine toplamda 22 milyon TL'ye yakın para cezası kesildi.

Mersin'de binlerce motosiklet denetlendi, yüzlercesi trafikten men edildi

MERSİN - Mersin polisi, motosikletle meydana gelen kaza ve çeşitli asayiş olaylarının önüne geçmek kent genelinde denetimler yaptı. Ekiplerin denetledeği 23 bin 332 motosikletten 601'i trafik men edildi, aranan 2 şahıs da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık yüzde 25'ini motosikletin oluşturduğu 840 bin motorlu taşıtın bulunduğu Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin koordinesinde il genelinde asayiş olaylarının önlenebilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla şok uygulamalar gerçekleştirildi. Bir hafta içinde yapılan şok uygulamalarda 23 bin 332 motosikleti durduran polis tek tek hepsini kontrol etti. Motosikletlerden 601'i trafikten men edilirken, 7'si çalıntı, 12'si hacizli ve yakalamalı çıktı. Polis, eksiklikleri tespit edilen motosiklet sürücülerine toplamda 22 milyon 131 bin 369 TL idari para cezası uyguladı.

2 bin 345 şahsın da GBT kontrolünü yapan polis, aranan 2 şahsı yakladı. Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Motosiklet kazaları ve asayiş olaylarının önüne geçilmesi için ekiplerin şok uygulamalarının süreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - Yerel
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'ye 5. dalga operasyonunun itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi ortaya çıktı

5. dalgayı başlatan itirafçının ifadesi: Talimatı İmamoğlu vermiş
Samsunspor sezonun ilk transfer bombasını patlattı

Sezonun ilk bombasını patlattı
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor

Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.