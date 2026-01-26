Kardan adam motosiklet kasasında yola çıktı

Mersin'de bir kişi 3 tekerlekli motosikletin kasasına yaptığı kardan adamı götürmesi dikkat çekti. O anlar gülümseten görüntüler oluşturdu.

Mersin'in il ve ilçe merkezlerinde kar yağışı etkili olmaması nedeniyle bir çok kişi yüksek rakımlı bölgelere çıktı. Kar görmek için Erdemli ilçesine bağlı bir çok mahalleden oluşan Avgadı yaylasına 3 tekerlekli motosikleti ile çıkan bir kişi ise kasaya kardan adam yaptı. Yaptığı kardan adama bere ve atkı da takan sürücü, ilçe merkezine doğru yola çıktı. Motosikletle götürülen kardan adam bir çok kişinin de dikkatini çekti. Gülümseten görüntüler oluşturan o anlar kameraya da yansıdı.

Sürücünün kardan adamı evine götürmek için yola çıktığı öğrenildi. - MERSİN