Kadınlar Gününü tarlada çalışarak kutladılar

Mersin'in Silifke ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok kadın, tarlada sabah saat 06.00'da başladıkları mesailerini güneş batıncaya kadar sürdürüyor.

Tüm dünyada emekçi kadınların günü olarak kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkinliklerle kutlanıyor. Kimi kadınlar bu özel günde eğlenirken kimileri de tarlalarda çalışarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Tarladaki kadın isçilerin günlerinden habersiz yevmiye telaşına düşerken, ortaya konulan tablo hayatın gerçeklerini de gözler önüne seriyor.

Özellikle Silifke'de tarlalarda çalışan kadın işçilerin sayısı oldukça yüksek. Silifke'de binlerce kadın hemcinsleri çeşitli etkinliklerle bu özel günü kutlarken, bazı kadınlar tarlalarda çalışarak evine ekmek götürme telaşına düştü.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kendileri için diğer günlerden farklı olmadığını belirten işçi çavuşu Nahide Aydın, bugünü de çalışarak geçirdiklerini yarın da çalışacaklarını söyledi. Aydın, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yine çalışıyoruz. Kadınlar gününü kutluyorum. Çalışıp alın terimizle evimize ekmek götürüyoruz. Günlük çalışmamız devam ediyor" dedi.

Teslime Gür de Türk kadınlarının yağmur çamur demeden çalıştığını, hakları ile birlikte alın teri ile çalışarak emek harcadıklarını belirtti. Sultan Boz ise "Bugün kadınlar gününden haberimiz yok. Kalktık tarlaya geldik çalışıyoruz. Tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun" dedi. - MERSİN

