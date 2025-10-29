Mersin'de Kadın Platformu Yargı Paketini Protesto Etti, Arbede Yaşandı

(MERSİN) - Mersin Kadın Platformu'nun 11. Yargı Paketi taslağını protesto etmek için düzenlediği basın açıklaması sırasında kadınlarla polis arasında LGBTİ flaması gerginliği yaşandı. Kadınlar, çantalarını aramak isteyen polislere izin vermedi. Polis ablukası altında yapılan basın açıklaması sırasında bir kadın LGBTİ flaması açınca polisle kadınlar arasında arbede yaşandı.

Mersin Kadın Platformu, 11. Yargı Paketi'nde yer aldığı savunulan düzenlemeleri protesto etti. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bir parkta bir araya gelen kadınlar, basın açıklamasına hazırlanırken polis ekipleri kadınların çantasını aramak istedi. Kadınlar çanta aramasına izin vermeyince polis de basın açıklamasının parkta yapılmasına izin vermedi. Bunun üzerine kadınlar, bulundukları yerde, onlarca polisin ablukası altında, açıklama yaptı.

Platform adına konuşan Nalan Turgutlu, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan 11. Yargı Paketi, 'genel ahlaka aykırılık', 'doğuştan gelen biyolojik cinsiyete uygun davranmama', 'ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi' gibi ifadelerle, 15–18 yaş arasındaki çocukların işledikleri suçlarda yetişkin gibi cezalandırılması gibi konuları kapsayan, son derece geniş bir suç ve suçlu tanımı getiriyor. İktidar, yeni yargı paketiyle kadınların ve LGBTİ'lerin her gün daralan yaşamını daha da zorlaştırmak istiyor. 11. Yargı Paketi'ne hayır demek için bugün sokaklardayız. Bugüne kadar haklarımıza saldırılara, kadın cinayetlerine, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılmasına, erkek yargıya karşı mücadele ederken hayatı durdurduk, yolları kapadık, yaşamlarımıza sahip çıktık. Şimdi ise bu tasarıyla TCK'nın 223. maddesine 'ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi' suçu eklenerek, her birimizin anayasal hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı hedef alınıyor. Bu yasa değişikliğiyle sokaktaki mücadele biçimleri suç haline getirilmeye çalışılıyor."

Basın açıklaması sırasında bir kadın LGBTİ flamasını açınca polisten müdahale geldi. Kadınları iterek flamayı almaya çalışan polislerle kadınlar arasında arbede yaşandı. Flamanın kaldırılmasının ardından basın açıklamasına devam edildi ancak bir kez daha flama açılınca yeniden arbede yaşandı. Arbede sırasında bir kişi gözaltına alındı ancak polis merkezine götürülmeden serbest bırakıldı.

Mersin Kadın Platformu'nun basının açıklaması tartışmalar ve arbedeler arasında tamamlandı.