Mersin'de Hamas lideri İsmail Haniye'ye destek yürüyüşü düzenlendi

Mersin'de yüzlerce kişi, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye ve Filistin'e destek için yürüdü.

Mersin'de çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, İran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin vasiyetini yerine getirmek için yürüyüş düzenledi. Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş sırasında 'Katil ABD, soykırımcı İsrail'e karşı küresel intifada' yazılı pankart taşıyan ve ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan grup, sık sık sloganlar attı.

"Gazze Şeridi'nde ayakta kalmış tek bir şehir kalmadı"

Yürüyüş sonrası grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, İsmail Haniye'nin vasiyetini yerine getirmek için toplandıklarını söyledi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini belirten Yıldız, "40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze Şeridi'nde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı programlı bir soykırım uyguluyor. Filistin'in direncini kıracaklarını, özgürlüğe olan inancı yok edeceklerini sanıyorlar. Ama yine yanılıyorlar ve yanıldıklarını gün gelecek görecekler" dedi. - MERSİN