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Mersin’de hafız öğrenciler kutsal topraklara gönderildi

Mersin’de hafız öğrenciler kutsal topraklara gönderildi
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Mersin’de ’Hafızlar Umrede’ projesi kapsamında hafızlığını kısa sürede tamamlayan başarılı öğrencilerin de aralarında bulunduğu 20 hafız, umre ibadeti için kutsal topraklara gönderildi.

Mersin'de 'Hafızlar Umrede' projesi kapsamında hafızlığını kısa sürede tamamlayan başarılı öğrencilerin de aralarında bulunduğu 20 hafız, umre ibadeti için kutsal topraklara gönderildi.

Mezitli İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Muhammed Doğaç tarafından hayata geçirilen 'Hafızlar Umrede' projesi kapsamında öğrenciler kutsal topraklara gönderildi. Gençleri Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in (S.A.V) örnek hayatıyla buluşturmayı amaçlayan proje, Mersin İl Müftülüğü koordinesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile hayırsever vatandaşların destekleriyle gerçekleştirildi.Proje kapsamında hafızlık eğitimlerini 6 ay ile 1 yıl gibi kısa sürelerde tamamlayan başarılı 20 hafız öğrenci umreye uğurlandı. Ayrıca Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatını konu alan 'Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren 4 öğrencinin de kutsal topraklara gerçekleştirilen yolculukta yer aldığı belirtildi.

İl Müftüsü Topal, projeye destek veren Diyanet İşleri Başkanlığına, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Mezitli İlçe Müftülüğüne, hayırsever vatandaşlara ve projeyi hayata geçiren İmam Hatip Muhammed Doğaç'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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